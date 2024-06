Kettershausen

vor 50 Min.

Kraftwerk-Betreiber an der Günz: "So schlimm war es noch nie"

So etwas haben Josef und Inge Schneller noch nie erlebt: Der Bereich vor dem Einlaufbauwerk ihres Wasserkraftwerks gleicht einer riesigen Müllhalde.

Plus Massive Schäden sind an einem privat betriebenen Wasserkraftwerk in Kettershausen entstanden. Jede Menge Treibgut wurde angespült. Die Betreiber sind verzweifelt.

Von Claudia Bader

Mehrere Tage war die ehemalige Mühle an der Kettershauser Hauptstraße von Wasser umgeben. Seit sich die Fluten der Günz wieder ein wenig zurückgezogen haben, sieht man die Schäden, die sie angerichtet haben. Der Bereich vor dem Einlaufbauwerk des Wasserkraftwerks gleicht einer riesigen Müllhalde. Jede Menge Pflanzenteile, kleine Äste, Flaschen aus Glas und Plastik, Holzpaletten, Getränkekisten und einige Strohballen stauen sich. Ein dicker Baumstamm hat sich im Rechen eingeklemmt. „So etwas haben wir noch nie erlebt“, sagen der 75-jährige Besitzer Josef Schneller und seine Frau Inge.

Als Betreiber eines Wasserkraftwerks muss der Babenhauser ständig erreichbar sein. Jeder Stromausfall stoppt die Turbinen und löst eine Meldung auf seinem Handy aus. Er muss dann zu jeder Tages- und Nachtzeit hinfahren, um per modernster Elektronik den Fehler zu suchen und zu beheben. Seit vergangenen Donnerstag ist er im Dauereinsatz: "Wir sind fix und fertig".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen