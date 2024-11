Mohrenhausen siegt beim 44. Gemeindepokalschießen

117 Schützen und Schützinnen traten beim diesjährigen Gemeindepokalschießen in Kettershausen gegeneinander an. Der Schützenverein Falk Mohrenhausen holte sich mit den besten Blattl-Schützen Christoph Abler (4,0-Teiler), Manuel Bader (6,0-Teiler) und Franz Holzschuh (19,2-Teiler) den begehrten Wanderpokal. Die Tell-Schützen Ketterhausen-Bebenhausen erzielten den zweiten Platz mit den Schützinnen Doris Hörmann (11,1-Teiler), Ronja Gmeinder (13,0-Teiler) und Karin Bauer (17,4-Teiler). Platz drei erreichten die Schützen aus Zaiertshofen mit Josef Keller (17,0-Teiler), Bruno Schregle (24,1-Teiler) und Dominik Mair (29,5-Teiler). Darauf folgt der Schützenverein Tagobert Tafertshofen mit Jürgen Faulhaber (9,4-Teiler), Manuela Glaser (33,6-Teiler) und Stephan Zell (37,0-Teiler). In der Einzelwertung Luftgewehr Herren siegte Jürgen Faulhaber mit 384 Ringen, gefolgt von Stephan Zell mit 374 und Alexander Würfel mit 372 Ringen. Bei den Damen Luftgewehr gewannen Karin Bauer mit 361 Ringen, Verena Steck mit 341 und Annika Bader mit 326 Ringen. In der Wertung Schüler Lichtdisziplin waren Greta Weber mit 198 Ringen, Laura Faulhaber mit 198 und Jakob Thalhofer mit 182 Ringen erfolgreich. Bei den Schülern Luftgewehr gewannen Felix Faulhaber mit 335 Ringen, Laura Koneberg mit 299 und Lina Hörmann mit 282 Ringen. Marie Kurfürst wurde Erste in der Einzelwertung Luftgewehr Jugend mit 347 Ringen, Zweiter Luca Simon mit 346 und Dritter Simon Möst mit 346 Ringen. Rang eins in der Altersklasse erreichte Doris Hörmann mit 369 Ringen, gefolgt von Uwe Gmeinder mit 353 und Andreas Hörmann mit 350 Ringen. Einzelmeister Luftgewehr Senioren wurden Dieter Mair mit 368 Ringen, Josef Keller mit 362 und Jürgen Kloth mit 349 Ringen. In der Wertung Luftpistole Schützenklasse dominierte Ronja Gmeinder mit 370 Ringen, gefolgt von Martin Braunmiller mit 363 und Elisa Huber mit 349 Ringen. In der Luftpistole Altersklasse siegte Thomas Glaser mit 342 Ringen vor Markus Koneberg mit 327 und Markus Huber mit 305 Ringen. Bei den Luftpistole Senioren ging Platz eins an Josef Koneberg mit 343 Ringen, Platz zwei an Andreas Simon mit 338 und Platz drei an Horst Duile mit 287 Ringen.

