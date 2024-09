Oswald Sattler kommt nach Kettershausen

Es ist zwar noch mehr als ein halbes Jahr hin, aber der Kartenvorverkauf läuft bereits: Zur Einstimmung auf den Marienmonat Mai 2025 veranstaltet der Pfarrgemeinderat Kettershausen am Sonntag, 4. Mai 2025, ein außergewöhnliches sakrales Konzert: Ab 16 Uhr gastiert der berühmte Volksmusikant Oswald Sattler in der Pfarrkirche St. Michael. Karten sind ab sofort bei Stefanie Sauerwein, Mozartstraße 15 in Kettershausen, Telefon 0160/95966918 oder Manuela Zingler, Kapellenweg 6 in Kettershausen, Telefon 0151/70855829 erhältlich.

Kettershausen erwartet Oswald Sattler zu sakralem Konzert

Als Gründungsmitglied der Kastelruther Spatzen heimste Oswald Sattler 15 Jahre lang goldene Schallplatten, Auszeichnungen und Siegertitel ein. Da Tourneen und Auftritte ihm kaum noch Zeit für Familie und seine geliebte Heimat ließen, widmete sich der Südtiroler ab 1993 wieder ganz seiner Familie und der Landwirtschaft. Nach drei Jahren schöpferischer Pause kehrte Sattler 1996 als Solo-Künstler auf die Bühne zurück. Als Einzelinterpret religiöser Lieder kann er mittlerweile eigene goldene Schallplatten und den Gewinn des „Grand Prix der Volksmusik“ sowie zwei „goldene Stimmgabeln“ zu seinen Erfolgen zählen.

Der bekennende Katholik Oswald Sattler hat acht Alben mit religiösen Liedern aufgenommen: „Gloria In Excelsis Deo“, „Kyrie Eleison“, „Wege zum Glauben“, „Credo – Religiöse Lieder“, „Wer glaubt ist nie allein“, „Ave Maria – Die schönsten Marienlieder“, „Festliche Lieder“ und „Die Bergkristall Messe“. Anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums ist kürzlich eine Doppel-CD mit 29 seiner größten Hits sowie elf neuen Liedern erschienen.