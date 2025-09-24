Demnächst zieht das Rathaus in den ehemaligen Pfarrhof um

Der geplante Bau eines neuen Feuerwehrhauses, der Kauf eines Löschfahrzeugs, der anstehende Umzug des Rathauses sowie weitere Vorhaben: Bei der Bürgerversammlung in Kettershausen beleuchtete Rathauschef Markus Koneberg ein Projekt nach dem anderen. Nach seinen sehr detaillierten Erläuterungen blieben für die rund 60 Anwesenden im Bürgerheim Mohrenhausen so gut wie keine Fragen offen.
Kettershausen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden