Kettershausen: Rathausumzug und neue Feuerwehrprojekte sorgen für Veränderungen

Kettershausen

Demnächst zieht das Rathaus in den ehemaligen Pfarrhof um

Bei der Bürgerversammlung der Gemeinde Kettershausen informiert der Bürgermeister detailliert über sämtliche Projekte. Auch die Feuerwehr bekommt eine neue Heimat.
Von Claudia Bader
    Nach Umbau wird aus dem ehemaligen Pfarrhof das neue Kettershauser Rathaus.
    Nach Umbau wird aus dem ehemaligen Pfarrhof das neue Kettershauser Rathaus. Foto: Claudia Bader

    Der geplante Bau eines neuen Feuerwehrhauses, der Kauf eines Löschfahrzeugs, der anstehende Umzug des Rathauses sowie weitere Vorhaben: Bei der Bürgerversammlung in Kettershausen beleuchtete Rathauschef Markus Koneberg ein Projekt nach dem anderen. Nach seinen sehr detaillierten Erläuterungen blieben für die rund 60 Anwesenden im Bürgerheim Mohrenhausen so gut wie keine Fragen offen.

