Wechsel in der Vorstandschaft und erfolgreiche Projekte

Die Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen hat kürzlich im Probelokal ihre Generalversammlung abgehalten. Die Veranstaltung unter der Leitung von Hubert Äbtle, der nach zehn Jahren als Erster Vorstand zurücktritt, bot einen Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr sowie einen Ausblick auf kommende Herausforderungen. Im musikalischen Rückblick berichtete Dirigent Patrick Schuler über 26 Auftritte und 56 Proben im Jahr 2024. Besonders hob er den Sieg beim Echilovision-Stimmungscontest sowie die erfolgreiche Umsetzung des Projekts „Kettershausen musiziert“ hervor, das beim Wettbewerb „Best-Practice-Konzepte Instrumentenvorstellung“ des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) mit einem Jungbläserzuschuss gewürdigt wurde. Auch die Jugendarbeit war ein zentraler Punkt. Jugendleiterin Johanna Ulrich konnte über 14 junge Talente in der Ausbildung berichten. Zwei Jungmusikerinnen legten dabei erfolgreich ihre D2 Theorie- und D2 Theorie- und Praxisprüfung ab. Die Neuwahlen brachten Veränderungen: Manuela Zingler übernimmt das Amt der Ersten Vorständin, Martin Konrad wird Zweiter Vorstand. Theresa Ulrich und Felix Huber übernehmen die Ämter der Schriftführerin und des ersten Beisitzers. Patricia Baier und Thomas Göppel verlassen die Vorstandschaft in diesem Zuge. Der scheidende Vorstand Hubert Äbtle wurde für sein jahrzehntelanges Engagement innerhalb der Vorstandschaft gelobt. Die entsprechende Ehrung wird im würdigen Rahmen des Palmsonntagskonzerts durchgeführt. Die Musikkapelle blickt zuversichtlich auf 2025, mit Fokus auf der Mitgliedergenerierung von Jung und Alt und den Ausbau der Anzahl von Unterhaltungsauftritten in der Region.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.