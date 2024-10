Kinder setzen in Babenhausen Busch mit Wunderkerzen in Brand

Am Dienstagnachmittag haben Kinder in Babenhausen einen Busch in Brand gesetzt. Wie die Polizei berichtet, alarmierte die integrierte Leitstelle gegen 16.53 Uhr die Feuerwehr Babenhausen wegen eines brennenden Busches in der Theodor-Storm-Straße. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass zuvor zwei Kinder im Alter von acht und dreizehn mit Wunderkerzen neben dem Busch hantiert hatten, was zu einem Funkenflug führte und den Busch entzündete. Der entstandene Sachschaden ist noch unklar. Woher die Kinder die Wunderkerzen hatten, ist Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)