Kinderfest und verkaufsoffener Sonntag 2025 in Weißenhorn: Volles Programm für Kinder und Kunden

Inzwischen kann man schon von einer guten Tradition sprechen: Offene Ladentüren, ein umfangreiches Angebot für Kinder und kulinarische Köstlichkeiten werden auch in diesem Jahr am ersten Sonntag im Oktober in Weißenhorn geboten. Insgesamt sind diesmal 36 Programmpunkte aufgeführt.

Einen besonderen Stellenwert hat dabei das Kinderfest, das unter dem Motto „Spielen, entdecken, gestalten und zuhören“ steht. Von der Edelsteinsuche (Kindergarten Nord) über den Barfuß-Ninja-Parkour (Kindersportschule Kiss) bis hin zum Leinenbeutelwerfen (Feuerwehr Hegelhofen) wird viel geboten sein. Gespannt dürfen Besucherinnen und Besucher auch darauf sein, was der Schützenverein „Pfeil“ Grafertshofen unter dem „Saugnapf Armbrustschießen“ versteht. Für die Kleinsten sollte man sich die Märchenstunde um 14 und 15.30 Uhr im Rathaus vormerken. Ein Höhepunkt dürfte auch die Mini-Disco der Schelmenschinder in der Schranne sein.

Black Betty und FKV Dance gestalten ein Bühnenprogramm in Weißenhorn

Rund um Stadtpark, Hauptplatz und Kirchplatz sind die Attraktionen zu entdecken. Zentrum des „Essens der Nationen“ ist der Kirchhof. Die Rock-Coverband Black Betty aus Pfaffenhofen und die Tanzschule FKV werden ein Bühnenprogramm gestalten. Währenddessen kann sich das Publikum dort den leiblichen Genüssen zuwenden: Crêpes (Städtepartnerschaft Frankreich), Antipasti (Peters Feinkost), asiatische Gerichte (Asia Imbiss), Burger und Currywurst (Illerbuben) sind an den Ständen erhältlich. Für die jungen Besucherinnen und Besucher wird sogar eine „Kinder-Cocktailbar“ (Kringel Phantasie Werkstatt) dabei sein.

Wegen der Veranstaltung kommt es zu Einschränkungen im Straßenverkehr: Gesperrt sind am Sonntag von 6 bis 19 Uhr abschnittsweise Illerberger Straße, Memminger Straße, Herzog-Georg-Straße und Ulmer Straße. Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt können über die Fuggerstraße zu ihrem Wohnort gelangen.