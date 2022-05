Kirchberg an der Iller

17:27 Uhr

Mutter stirbt bei schwerem Unfall: Wie gehen Einsatzkräfte damit um?

Bei Kirchberg an der Iller kam es in Richtung Sinningen zu einem schweren Unfall. Eine 43-Jährige kam ums Leben. Ihre Kinder kamen mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Plus Für die Mutter kam die Hilfe zu spät. Ihre Kinder wurden mit Hubschraubern in Kliniken gebracht. Was machen derartige Unfälle mit Kräften, die vor Ort waren?

Von Michael Kroha und Wilhelm Schmid

Bei einem schweren Unfall am Donnerstagabend bei Kirchberg an der Iller ist eine 43 Jahre alte Mutter tödlich verunglückt. Ihre beiden zwölf und 15 Jahre alten Kinder, die mit ihr im Auto unterwegs waren, wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen von Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Ein 60-Jähriger, der mit seinem Wagen aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam, wurde schwer verletzt. Andreas Herz, Kommandant der Feuerwehrabteilung Sinningen, erlebte den Unfall vor Ort. Schon als er die Frau sah, wusste er, dass es nicht gut um sie steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

