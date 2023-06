Radfahrer stoßen zwischen Kirchdorf und Fellheim zusammen

Bei einem Unfall bei Kirchdorf an der Iller ziehen sich zwei Radfahrer leichte Verletzungen zu. Beide sind laut Polizei nicht möglichst weit rechts gefahren.

Zwei Radfahrer sind am Mittwoch bei einem Zusammenstoß bei Kirchdorf an der Iller leicht verletzt worden. Den Unfallhergang schildert die Polizei wie folgt: Ein 70-Jähriger fuhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg entlang der Fellheimer Straße zwischen Kirchdorf und Fellheim, als ihm in einer Kurve ein 58-Jähriger auf einem Rennrad entgegenkam. Beide Radfahrer fuhren wohl nicht möglichst weit rechts auf dem Radweg und kollidierten deswegen. Der 70-Jährige stürzte von seinem Fahrrad, der 58-jährige Rennradler stieß gegen einen Holzzaun. Dabei erlitten beide Männer leichte Verletzungen. Im Anschluss an die Unfallaufnahme suchten die Radler selbst einen Arzt auf. An den Rädern entstand laut Polizeibericht kein Schaden. Beide hatten einen Helm getragen. Auf die Radler kommen nun Anzeigen zu.

Auch auf Radwegen gilt das Rechtsfahrgebot

Das Polizeipräsidium Ulm weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auf den Radwegen wie auf Straßen das Rechtsfahrgebot gilt. Das heißt auch, dass der Weg zu nutzen ist, der in die gleiche Richtung führt wie der danebenliegende Fahrstreifen. Weitere Tipps und Hinweise zum Thema sicheres Radfahren stehen unter www.gib-acht-im-verkehr.de im Internet. (AZ)