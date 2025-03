Gesungener Kreuzweg der Jugend 2000 in Kirchdorf

Die Seelsorgeeinheit Illertal lädt in der Fastenzeit zu einem gesungenen Kreuzweg der internationalen katholischen Bewegung Jugend 2000 ein. Im Mittelpunkt steht dabei eine spirituelle Reise durch die Passion Christi. Der von der Jugend-2000-Band der Diözese Rottenburg-Stuttgart gestaltete Kreuzweg wird am Samstag, 5. April, in der Dreifaltigkeitskirche in Kirchdorf aufgeführt. Beginn ist um 19 Uhr.

Zu insgesamt vierzehn Stationen lässt die rund 15-köpfige Musikband für die Besucher das Leiden und die Hoffnung der Passion Christi auf ganz besondere Weise lebendig werden. Im Mittelpunkt stehen in der ansprechend beleuchteten Dreifaltigkeitskirche Lieder von Ulrike Zengerle sowie Gedanken und Impulse von Julia Denzel. Der gesungene Kreuzweg ist ein spirituelles Erlebnis, bei dem die traditionellen Stationen des Kreuzwegs durch gesungene Lieder und Chormusik begleitet werden. Diese Musik und Gesänge, die von Chören und Solisten aus der Region sowie Ravensburg, Aalen und Horb am Neckar vorgetragen werden, laden ein, sich in das Leiden, die Opfer und die Auferstehung Christi zu vertiefen.

Der Kreuzweg wird durch die Musik und den mehrstimmigen Gesang zu einer bewegenden Gebetsform, die den Glauben auf emotionale und meditative Weise lebendig macht. Instrumente wie E-Piano, Bass, Cello, Cajon und Violine ermöglichen den einfachen und ansprechenden Zugang zu den emotionalen Texten des Kreuzwegs. Die Umsetzung der Veranstaltung geschieht in enger Zusammenarbeit mit den fünf beteiligten Gemeinden der Seelsorgeeinheit Illertal (Kirchdorf, Kirchberg, Erolzheim, Dettingen und Oberopfingen).

„Der gesungene Kreuzweg ist für uns eine wunderbare Möglichkeit, die Leidensgeschichte Christi in einer sehr persönlichen und berührenden Weise zu erleben. Besonders die Musik ermöglicht es, sich auf eine neue Art mit dem Kreuzweg auseinanderzusetzen und die tiefere Bedeutung des Leidens Christi zu spüren“, betonte Pfarrer Walkler Caxilé, vorsitzender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Illertal. Eine weitere Kreuzwegaufführung findet am Sonntag, 6. April, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Bad Saulgau mit Weihbischof Thomas Maria Renz statt.