Kirchenchor spendet an Hilfsorganisation Bunter Kreis

Der Kirchenchor Kirchhaslach unterstützt seit ein paar Jahren immer wieder finanziell gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen durch das alljährliche Adventsingen immer am ersten Adventssonntag in der Pfarrkirche in Kirchhaslach. Diesmal wurde der Erlös übergeben an die Hilfseinrichtung Bunter Kreis. Der Chor bedankt sich hiermit nochmals ganz herzlich bei den Spendern.

