Kirchhaslach

vor 34 Min.

Altbürgermeister Johann Bertele wird Ehrenbürger von Kirchhaslach

Plus Berteles Handschrift im Ort ist sichtbar. Diese Projekte in Kirchhaslach sind eng mit seiner 30 Jahre währenden Zeit als Bürgermeister verbunden.

Von Claudia Bader

Drei Jahrzehnte lang war der Name Johann Bertele eng mit der Gemeinde Kirchhaslach verbunden. In Anerkennung seiner Leistungen wurde dem "ganz entscheidend an der Gemeindeentwicklung beteiligten Kommunalpolitiker" im Jahr 2008 die Altbürgermeisterwürde verliehen. Auch heute liegt ihm seine Heimatgemeinde noch sehr am Herzen. Nicht nur bei der Pflege des Friedhofs um die Wallfahrtskirche Kirchhaslach, sondern auch für andere ehrenamtliche Tätigkeiten ist der rüstige Rentner regelmäßig im Einsatz. Wenige Tage vor seinem 84. Geburtstag wird Bertele bei einer Feierstunde der Gemeinde zum Ehrenbürger von Kirchhaslach erhoben.

"Überall in Kirchhaslach und seinen Ortsteilen ist deine Handschrift zu lesen", hatte Rathauschef Franz Grauer im Jahr 2008 bei der Verabschiedung seines Vorgängers aus der Kommunalpolitik betont. Während seiner 30-jährigen Amtszeit habe Johann Bertele mit Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß zahlreiche große und kleine Projekte im Greuth vorangebracht. Fünf Mal haben ihn die Bürgerinnen und Bürger von Kirchhaslach und seinen Ortsteilen zum Gemeindeoberhaupt gewählt. Im Alter von 68 Jahren stellte er sich nicht mehr zur Wahl.

