vor 2 Min.

Es geht weiter: Junger Koch bewirtet nun im Bürgerheim in Kirchhaslach

Lokal Die Gemeinde Kirchhaslach hat sich einen neuen Pächter für das Bürgerheim suchen müssen – und ist mit Oliver Jehle fündig geworden. Was der 22-Jährige vorhat.

Von Claudia Bader

Schon als Kind hielt sich Oliver Jehle am liebsten in der Küche auf. "Wenn ich meiner Mutter beim Kochen zuschauen und ab und zu mithelfen durfte, war ich glücklich", erinnert er sich. Bereits damals habe ihm eine Tante vorausgesagt, dass er einmal Koch werden würde. "Sie hatte recht", sagt der Babenhauser. Mittlerweile hat er seinen Traumberuf nämlich von der Pike auf erlernt und in verschiedenen Restaurants Erfahrungen gesammelt. Vor Kurzem wagte der 22-Jährige den Sprung in die Selbstständigkeit: Er ist der neue Pächter des Kirchhaslacher Bürgerheims.

