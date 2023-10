Band Notausgang tritt am Samstag zum letzten Mal auf

Am Samstag verabschiedet sich die Unterallgäuer Blasrock-Gruppe Notausgang nach Hunderten Auftritten von der Bühne.

Nach 20 Jahren steht die Unterallgäuer Blasrock-Band Notausgang an diesem Wochenende zum letzten Mal auf der Bühne. Bei einem Abschiedsabend am Samstag, 28. Oktober, in der Oldtimerhalle in Kirchhaslach wollen sich die Musiker noch einmal bei allen Wegbegleitern bedanken und mit den Fans feiern. "Im Moment überwiegt die Vorfreude, weil wir alle Bock auf das Konzert haben", sagt Bandmitglied Peter Möst. "Aber die Wehmut wird sicher am Abend noch kommen."

Geplant ist ein vierstündiges Konzert mit einem Rückblick auf die Bandgeschichte. Alle insgesamt 24 Musiker, die seit der Gründung im Jahr 2003 bei Notausgang mitgespielt haben, werden da sein, ebenso Menschen, die hinter der Bühne mitgewirkt und unterstützt haben. Eine Bildershow soll die vergangenen zwei Jahrzehnte Revue passieren lassen. Nach dem Auftritt legt ein DJ auf - "damit wir auch noch mitfeiern können", so Peter Möst. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro, Karten gibt es nur an der Abendkasse.