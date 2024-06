Geldautomat in Kirchhaslach aufgebrochen: Zehntausende Euro verschwunden

Kriminelle haben nachts einen Geldausgabeautomat in Kirchhaslach aufgebrochen. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Jemand hat in der Nacht zum Freitag den Geldausgabeautomat im Gemeindehaus in Kirchhaslach aufgebrochen und mehrere 10.000 Euro erbeutet. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei etwa in der Zeit um 1.10 Uhr. Die Unbekannten, die offensichtlich geübt waren, machten sich mit einem sogenannten Rettungsspreizer an dem Gerät zu schaffen. So schafften sie es schließlich, an die begehrten Geldkassetten zu gelangen. Sie flüchteten danach unerkannt.

Der Sachschaden, den sie hinterließen, wird auf weitere 50.000 Euro geschätzt. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, werden unter Telefon 08331/100-0 jederzeit entgegengenommen. (AZ)