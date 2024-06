Kirchhaslach

19:00 Uhr

Goldenes Priesterjubiläum: Er hat sich stets als Diener Gottes gefühlt

Am Sonntag, 23. Juni, feiert Pfarrer Joachim Dosch in der Wallfahrtskirche Kirchhaslach sein 50-jähriges Priesterjubiläum.

Plus Pfarrer Joachim Dosch feiert am Sonntag in Kirchhaslach goldenes Priesterjubiläum. Mit großer Dankbarkeit blickt er auf die vergangenen fünf Jahrzehnte zurück.

Von Claudia Bader

Das Treppensteigen macht ihm zwar zunehmend zu schaffen und zum Laufen benötigt er einen Rollator. Dass seine Augen beim Lesen nicht mehr gut mitmachen, ist für Pfarrer Joachim Dosch aber kein Problem. „Für die Zeitung benutze ich eine Lesehilfe und meine Predigten halte ich aus dem Kopf“, verrät er. Nach 50 Jahren als Priester kann er schließlich auf vielfältige Erfahrungen bauen. Gemäß seinem Primizspruch „Nicht uns selbst verkünden wir, sondern Christus Jesus als unseren Herrn. Um seinetwillen sind wir eure Knechte“ habe er sich stets als Diener Gottes gefühlt, blickt der Seelsorger zurück.

Am Sonntag, 23. Juni, feiert der Kirchhaslacher Pfarrer sein goldenes Priesterjubiläum. Ein Kirchenzug begleitet ihn vom Pfarrhaus zur Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt. Dem um 10 Uhr beginnenden Dankgottesdienst schließt sich ein Stehempfang an. Um 15 Uhr werden Gesangs- und Instrumentalgruppen im Gotteshaus ein Marienlob erklingen lassen. Mitwirkende der meditativen Andacht mit Gebet und Gesang sind der Männerchor Mindelheim, die Hagenrieder Zupfnudeln, die Kirchenchöre aus Kirchhaslach und Kettershausen sowie Pfarrer Thomas Brom.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen