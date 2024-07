Kindergarten in Kirchhaslach feiert Jubiläum und weiht Neubau ein

Am Sonntag, 7. Juli, gibt es in Kirchhaslach gleich mehrfachen Grund zum Feiern: Der katholische Kindergarten Mariä Himmelfahrt wird 50 Jahre alt. Zu diesem Anlass werden auch die Räume im neu errichteten Gebäude eingeweiht. Mit Eröffnung des über einen Gang mit dem Altbau verbundenen Neubaus wurde Platz für eine dritte Kindergarten- und eine Krippengruppe geschaffen. Damit sind ab September 2024 fünf Gruppen, darunter auch eine sogenannte Integrationsgruppe, in der Einrichtung untergebracht.

Die Krippengruppe ist bereits seit Mitte Juni in Betrieb, informiert Bürgermeister Franz Grauer. Die dritte reguläre Gruppe für Kinder ab drei Jahre werde im September eröffnet. Glücklicherweise seien dafür nicht nur genügend Kinder vorhanden, sondern auch das notwendige Personal, sagt der Rathauschef. Ab dem neuen Kindergartenjahr biete die Greuther Kita dann Plätze für insgesamt 105 Mädchen und Buben.

Kindergarten in Kirchhaslach wurde vor 50 Jahren eingeweiht

Laut Chronik erfolgte die Gründung des katholischen Kindergartens Mariä Himmelfahrt in der Zeit der Schul-, Landkreis- und Gebietsreform. Damals sei für die Gemeinde Kirchhaslach kein Schulhausneubau infrage gekommen. Deshalb habe der ehemalige Pfarrer Johann Wagner mit seiner Kirchenverwaltung und den Gemeinden Kirchhaslach, Herretshofen, Greimeltshofen und Olgishofen über die Finanzierung eines Kindergartens verhandelt. Als Kostenträger konnte der Caritas-Verband gesichert werden.

Nachdem die jeweiligen Kommunen ihre Zustimmung erteilt hatten, wurde ein den Vorstellungen entsprechendes Grundstück am südlichen Ortsrand von Kirchhaslach gefunden. Unter dem Motto „mit wenig Geld viel bauen“ haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger von Kirchhaslach und den Ortsteilen bei der Errichtung des Kindergartens mitgeholfen. Als dieser am 7. Juli 1974 vom damaligen Weihbischof Rudolf Schmid gesegnet wurde, bot er Platz für 50 Mädchen und Buben in zwei Gruppen.

Laut Bürgermeister Grauer steht die Kindertagesstätte unter der Trägerschaft der Katholischen Pfarrkirchenstiftung Mariä Himmelfahrt. Der Betrieb erfolgt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Diese ist Bauherrin und Eigentümerin des innerhalb von rund 15 Monaten errichteten Neubaus. Dessen Kosten beliefen sich auf rund 2,1 Millionen Euro. 880.000 Euro davon sind über Fördermittel gedeckt. Nach Fertigstellung des Neubaus soll der Altbau nach und nach saniert werden. Durch Anschluss an ein privates Wärmenetz werden beide Kita-Gebäude mit regenerativer Energie versorgt, sagt der Kirchhaslacher Rathauschef.

Erweiterung der Kita in Kirchhaslach hat 2,1 Millionen Euro gekostet

Der Festtag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Kirchenzug und anschließendem Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Anschließend bewegt sich ein Festzug zur Einweihung der neuen Räumlichkeiten in der Kindertagesstätte. Ab 12 Uhr kann die erweiterte Einrichtung bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden. Auf dem Programm stehen eine Aufführung der Mädchen und Buben, eine Tombola sowie ein Spiele- und Spaßprogramm und ein Mitmachkonzert für Kinder. Während der Elternbeirat in einem separaten Zelt die Bewirtung der Gäste übernimmt, sorgt die Musikkapelle Kirchhaslach für den musikalischen Schwung.