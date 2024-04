Unbekannte Person beschädigt neun Obstbäume in Kirchhaslach

Baumfrevel in Kirchhaslach: Jemand hat dort mehrere Gewächse mit einer Axt abgeschlagen. Die Polizei Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise.

Die Memminger Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen eines Baumfrevels in Kirchhaslach: Im Zeitraum zwischen 4. März und 1. April hat eine bislang unbekannte Person dort neun Obstbäume beschädigt. Diese standen nach Polizeiangaben auf einem Wiesengrundstück nördlich der Straße "Am Bach". Der oder die Unbekannte schlug die Bäume demnach auf einer Höhe von rund 20 Zentimetern mit einer Axt ab. Der bislang entstandene Schaden wird auf etwa 450 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere fragt sie: Wer kann Angaben zur Tat oder zum Täter machen? Mitteilungen nimmt die Dienststelle unter der Rufnummer 08331/1000 entgegen. (AZ)