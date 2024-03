Was in den kommenden Monaten auf Kirchhaslach zukommt

Plus Bei der Bürgerversammlung geht es harmonisch zu - aus der Bürgerschaft kommen so gut wie keine Fragen. Der Bürgermeister informiert über die größten Projekte.

Mit 110 Besucherinnen und Besuchern ist die Bürgerversammlung in Kirchhaslach in diesem Jahr auf großes Interesse gestoßen. Trotz mehrmaligem Angebot musste Rathauschef Franz Grauer während seines Rechenschaftsberichts allerdings keine Fragen zu einzelnen Themen beantworten. Auch die Gelegenheit, Wünsche und Anliegen vorzubringen, wurde kaum genutzt. Offensichtlich sind die Bürgerinnen und Bürger mit der Gemeindepolitik zufrieden. Ein Überblick über die aktuellen Projekte im Ort.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Einwohnerzahl von Kirchhaslach und den Ortsteilen Herretshofen, Olgishofen, Greimeltshofen, Hörlis, Halden und Stolzenhofen um 31 gesunken und liegt derzeit bei 1.369 Menschen. Zum Jahresende war die Gemeinde schuldenfrei. An Rücklagen für anstehende Investitionen sind 960.000 Euro vorhanden, informierte Bürgermeister Grauer.