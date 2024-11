Warum wir mit der Schneckenpost surfen

Wenn Werber über die Glasfaser sprechen, ist gerne vom „Licht“ die Rede, gerade so, als würde man durch die Leitungen mit Lichtgeschwindigkeit durch das Internet rasen können. Dem ist natürlich nicht so, dennoch bewegen sich die Daten durch Glasfaserleitungen ungleich schneller als durch die herkömmlichen Kupferleitungen. Doch etwas geht ganz besonders langsam voran: der Ausbau des Netzes. In der Bundesrepublik beträgt der Glasfaseranteil an sämtlichen stationären Breitbandanschlüssen gerade mal elf Prozent (Stand Dezember 2023). Damit können wir uns unter den Industrienationen zu den Entwicklungsländern zählen. Zum Vergleich: In Island und Südkorea liegt der Anteil bei fast 90 Prozent. Digital sind wir mit der Schneckenpost unterwegs.

Der Glasfaserausbau verzögert sich

Wie extrem schleppend der Ausbau vorangeht, hat sich diese Woche wieder an einem Beispiel in Senden gezeigt. Dort soll bis Mitte 2026 das Netz für das Turbo-Internet geknüpft sein. Doch verlegt wird wohl erst ab Frühjahr 2025. Dabei hätte es bereits im Dezember 2023 losgehen sollen. Bedauernd sagte daher Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf zu unserer Redaktion: „Wir können bei dem Thema nichts machen.“ In anderen Orten sieht es nicht viel besser aus. Während wenigstens in Neu-Ulm und Pfaffenhofen schon gegraben wird, läuft andernorts gerade mal die Planungsphase.

Helmut Kohl wollte kein Glasfasernetz

Dabei hätte all das längst erledigt sein können – wenn es nicht Helmut Kohl verhindert hätte. 1981 hatte die damalige sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Helmut Schmidt den Plan gefasst, die Deutsche Bundesport ein „integriertes Breitbandglasfasernetz“ ausbauen zu lassen. So ist es in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, das im Bundesarchiv liegt. Der damalige Bundespostminister Kurt Gescheidle (SPD) legte einen 30-Jahresplan mit jährlichen Investitionen von 1,5 Milliarden Mark vor. Bis 2015 hätte das Land ein komplettes Glasfasernetz besessen, wären die Pläne umgesetzt worden. Doch dann kam Helmut Kohl an die Macht, der alles stoppte, weil er schnell ein (lahmes) Kupferkabelnetz haben wollte, um das ihm genehmere Privatfernsehen voranzubringen. Mit dieser Altlast tut sich Deutschland nun schwer.

Andere Orte sind beim Glasfasernetz schon weiter

Während es im Landkreis Neu-Ulm besonders mühsam vorangeht und über Engpässe bei den Baufirmen geklagt wird, sind andere in der Nachbarschaft schon weiter. In Dietenheim sollen bis Jahresende die ersten Haushalte am örtlichen Glasfasernetz hängen. In Langenau geht es besonders fix. Im März präsentierte das Unternehmen Unser Grüne Glasfaser die Pläne, im Juni folgte der Spatenstich, seit einigen Wochen heben bis zu fünf Bautrupps – etwa aus Litauen oder Kroatien – die Gräben aus, schütten sie noch am selben Tag zu und asphaltieren drüber. Im zweiten Quartal 2025 soll der Teilort Albeck komplett „am Licht“ sein, wie es heißt, und im vierten Quartal der Hauptort Langenau. Geht doch!