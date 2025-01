Wir sollten das mit den Vorsätzen nicht übertreiben

Jetzt ist es schon wieder passiert: Meine Uhr treibt mich an, allerdings nicht wie herkömmliche Zeitmesser, die einem nur sagen, was die Stunde geschlagen hat. Dieses Ding hat gerade vibriert und auf dem Bildschirm erscheint die Aufforderung: „Zeit für Pause und Bewegung.“ Jetzt sollte ich aufstehen und rumlaufen, statt diesen Text zu schreiben. Dazu muss man sagen: Es handelt sich um eine sogenannte Fitness-Uhr, die ich geschenkt bekommen habe. Die liefert nicht nur Datum und Uhrzeit, sondern misst auch den Herzschlag, zeigt die täglich gegangenen Schritte an und sagt einem, ob die Nachtruhe erholsam genug war, um gut durch den Tag zu kommen. Vor allem: Sie bestimmt, wann man den Hintern endlich wieder vom Stuhl heben sollte. Das passiert schon eine gute halbe Stunde nach dem Aufstehen (Ist aber kein Grund, die Zeitungslektüre zu unterbrechen). Dafür spendet sie Lob, wenn man dann das Auto freikratzt und folglich der „Inaktivitätsalarm“ gelöscht werden kann.

