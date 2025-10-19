CSU Senden nominiert Claudia Schäfer-Rudolf erneut als Bürgermeisterkandidatin

Der erste Schritt für weitere sechs Jahre als Bürgermeisterin ist geschafft. Am Sonntag stimmten alle anwesenden 25 Mitglieder des CSU-Ortsverbands für die Nominierung von Claudia Schäfer-Rudolf als Bürgermeisterkandidatin für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr. Der Saal des Paul-Gerhardt-Hauses war voll.

Als Schäfer-Rudolf vor sechs Jahren zum ersten Mal gewählt wurde, konnte sie nicht ahnen, dass ihr mit der Coronazeit eine große Herausforderung bevorstand. Sie hatte sich viel vorgenommen für diese Amtszeit – und ist heute stolz darauf, dass sie ihr Wort gehalten hat. „Alles, was ich versprochen hatte, wurde umgesetzt.“

Was das Ziel einer erneuten Amtszeit der amtierenden Sendener Bürgermeisterin wäre

Die Ortsvorsitzende und Bezirksrätin Katja Ölberger würdigte die Arbeit der Bürgermeisterin: „Sie verspricht nicht nur, sondern liefert, und sie steht für Verlässlichkeit.“ Schäfer-Rudolf denke, so Ölberger, nicht nur in Legislaturperioden, sondern in Generationen. Der Zuspruch berührte die Bürgermeisterin spürbar. „Ich empfinde es als große Ehre, dieses Amt bekleiden zu dürfen“, sagte sie nach der Nominierung. „Ich bin einfach glücklich über diesen Rückhalt.“

„Mein Ziel ist es, dass wir weiterhin alle Bürgerinnen und Bürger erreichen werden – zum einen über persönliche Ansprechpartner, aber auch auf digitalem Weg. Daher wollen wir in Social Media präsenter werden“, sagte sie. Ein Gesprächsformat wie das bisherige „Reden wir darüber!“, bei dem der direkte Dialog mit den Bürgern möglich ist, soll weiterhin angeboten werden.

In den vergangenen sechs Jahren sei viel erreicht worden, sagte Schäfer-Rudolf. Dazu gehörten das neue Polizeigebäude, die neue Grundschule und die Dreifach-Turnhalle sowie der Anbau der Wirtschaftsschule. Und das sind die Pläne ab 2026: Etwa eine neue Bücherei und ein neuer Marktplatz mit viel Grün, der zum Verweilen einlädt. Auch sollen die weiteren Gewerbegebiete an der St.-Florian-Straße, wo die Erschließung bereits begonnen hat, fertiggestellt werden. „Mein Ziel ist, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt zu steigern“, sagte Schäfer-Rudolf.

Lob gab es auch von Sendener Stadträtinnen und -räten von anderen Parteien

Lob bekam die Bürgermeisterin auch von Politikerinnen und Politikern anderer Parteien, die zur Nominierung gekommen waren. Sandra Axmann, Stadträtin von den Grünen: „Ich habe die vergangenen sechs Jahre ein konstruktives Miteinander erlebt, auch wenn die Stadträte nicht immer einer Meinung waren.“ Edwin Petruch, Dritter Bürgermeister und Stadtrat für die Freien Wähler, schätze an Schäfer-Rudolf besonders, dass sie zielgerichtet und konsequent ihre Ziele verfolge. Auch Petruch betont: „Selbst wenn wir nicht stets einer Meinung waren, wurde ein freundlicher Grundton gepflegt.“