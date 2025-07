Fahrgast in Fernbus kann Haftbefehl durch eine Geldzahlung abwenden

Durch eine Zahlung in Höhe von 700 Euro hat ein Fahrgast in einem Fernreisebus verhindert, dass die Reise für ihn vorzeitig endet und er festgenommen wird. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Fahnder der Grenzpolizei Pfronten den Bus am Dienstag gegen 23.36 Uhr an der Autobahn bei Fellheim. Dieser war auf der A7 in Richtung Süden unterwegs.

Bei der Kontrolle eines 27-jährigen Marokkaners stellten die Beamten laut Polizeibericht zunächst fest, dass gegen den Mann ein Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr bestand. Er konnte vor Ort allerdings 700 Euro bezahlen und damit den Haftbefehl abwenden. Außerdem konnte der Mann kein gültiges Visum vorweisen. Er hielt sich somit illegal in Deutschland auf. Wegen dieser Angelegenheit wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Nach der Sachbehandlung durfte der 27-Jährige seine Fahrt im Bus in Richtung Italien fortsetzen. (AZ)