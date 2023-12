Nicht nur fürs Christbaumloben: Diese besonderen Schnäpse gibt's im Raum Ulm

Zum Christbaumloben, als Aperitif oder Geschenk: In diesen fünf Brennereien gibt es ausgefallene Schnäpse und Liköre zur Weihnachtszeit - und für die Christbaumaktion unserer Redaktion. So können Sie mitmachen und vielleicht gewinnen.

Ob klassisch mit roten Kugeln, kunterbunt oder minimalistisch: In den Wohnzimmern der Region ziehen nun wieder prächtige Christbäume ein. Und spätestens an den Weihnachtsfeiertagen ist dann Zeit für die schöne Tradition des Christbaumlobens. Fünf passionierte Brenner gewähren einen Blick hinter die Kulissen und empfehlen edle Tropfen fürs Christbaumloben und das Weihnachtsfest.