Neuer Vorstand der Frauen-Union Illertissen

Kürzlich trafen sich die Mitglieder der Frauen-Union Illertissen in Tiefenbach, um einen neuen Vorstand zu wählen. Nachdem die bisherige Vorsitzende aus der Organisation ausgeschieden war, hatte Kreisvorsitzende Christin Stepanski kurzfristig zur Neuwahl eingeladen.

Katharina Maier möchte neue Impulse setzen.

In konstruktiver und offener Atmosphäre konnte ein starkes Team gefunden werden: Katharina Maier stellte sich als neue Vorsitzende zur Verfügung und wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt. Gemeinsam mit engagierten Mitstreiterinnen will sie künftig neue Impulse für die Arbeit der Frauen-Union in Illertissen setzen.

Neu aufgestelltes Team hat Lust auf Gestaltung und Zusammenarbeit.

„Ich freue mich sehr über den Zusammenhalt und die Motivation, die heute spürbar war“, betonte Kreisvorsitzende Christin Stepanski. „Mit Katharina Maier an der Spitze haben wir eine überzeugende Nachfolgerin gewonnen, die die Arbeit mit Herz und Tatkraft fortführen wird.“ Die Frauen-Union im Kreisverband Neu-Ulm blickt damit zuversichtlich auf die kommenden Monate – mit einem neu aufgestellten Team, das Lust auf Gestaltung und Zusammenarbeit hat.

