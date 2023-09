Achtung, Alarm: Am 14. September ist wieder Warntag im Kreis Neu-Ulm

Zum zweiten Mal in diesem Jahr werden die Alarmsysteme bundesweit überprüft. So läuft der Test im Landkreis Neu-Ulm.

Wenn alles klappt, werden am 14. September um 11 Uhr im Landkreis Neu-Ulm nicht nur die Sirenen ertönen, sondern auch Handys Warntöne von sich geben. Zum zweiten Mal in diesem Jahr findet der bundesweite Warntag statt. Im gesamten Bundesgebiet werden an diesem Donnerstag verschiedene Warnsysteme für den Bevölkerungsschutz getestet. Um 11 Uhr sollen Testwarnungen über verschiedene Kanäle erfolgen, um die Funktionalität der Systeme zu überprüfen und aufeinander abzustimmen.

Der bislang letzte Warntag in Bayern fand am 9. März dieses Jahres statt, in dessen Rahmen die 106 Katastrophenschutz-Sirenen im Landkreisgebiet getestet wurden. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zog danach eine positive Bilanz: Die digitalen Warnungen hätten innerhalb kurzer Zeit nach Auslösung des bayernweiten Alarms die Menschen erreicht, nur vereinzelt sei es zu leichten Verzögerungen gekommen. Der bundesweite Warntag erfolgt unter der Federführung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Wie klingen Katastrophenschutz-Sirenen?

Ertönt etwa eine Minute lang ein andauernd auf- und abschwellender Heulton, soll er die Bevölkerung dazu veranlassen, auf Rundfunk- und Lautsprecherdurchsagen zu achten und auch andere Personen, die sich nicht selbst helfen können, nach Möglichkeit zu unterstützen. Entsprechende Durchsagen über Radio und Fernsehen geben im Anschluss auf den Sirenenton alle wichtigen Informationen und Handlungshinweise. Die wichtigsten Sirenentöne sind:

Alarm bei Feuer und anderen Notständen, der zur Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehren dient. Signal: Dreimal in der Höhe gleichbleibender Ton (Dauerton) von je zwölf Sekunden Dauer, mit je zwölf Sekunden Pause zwischen den Tönen.

bei Feuer und anderen Notständen, der zur Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehren dient. Signal: Dreimal in der Höhe gleichbleibender Ton (Dauerton) von je zwölf Sekunden Dauer, mit je zwölf Sekunden Pause zwischen den Tönen. Alarm , der die Bevölkerung veranlassen soll, anlässlich schwerwiegender Gefahren für die öffentliche Sicherheit auf Rundfunkdurchsagen zu achten. Signal: Heulton von einer Minute Dauer.

Anders als bei einem tatsächlichen Alarm gibt es nach dem Probealarm jeweils keine Entwarnung. Alle Sirenen im Kreis Neu-Ulm verfügen nach Auskunft des Landratsamts über den Katastrophenschutz (K)-Signalton.

Wie wird im Landkreis Neu-Ulm im Katastrophenfall gewarnt?

Zusätzlich zu den Sirenen gibt es im Landkreis Neu-Ulm vier mobile Lautsprecheranlagen (sogenannte MOBELAs), die Durchsagen ermöglichen und auch als mobile Sirene fungieren können. Sie sind bei mehreren Feuerwehren stationiert und können schnell auf Fahrzeugen der Wehren befestigt werden. Damit kann zum Beispiel bei der Freisetzung von Schadstoffen in der Luft, bei Trinkwasserverunreinigung oder bei drohenden Hochwasserereignissen gewarnt werden. Für bestimmte Ereignisse sind bereits Fahrtrouten vordefiniert, sodass ein möglichst schneller und effektiver Einsatz stattfinden kann.

Als weitere Warnmöglichkeit kommt in Deutschland seit gut einem halben Jahr das Warnsystem Cell Broadcast zum Einsatz. Dabei werden Kurznachrichten mit Gefahrenhinweisen an Mobiltelefone verschickt, die im jeweiligen Gefahrenbereich eingewählt sind. Die Nachricht wird im Auftrag der Katastrophenschutzbehörden von den Mobilfunkanbietern in die einzelnen Empfangszellen gesendet und ist für die Empfangenden kostenfrei. Außerdem gibt es beispielsweise die kostenfreie Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz NINA. Wer diese installiert hat, wird durch eine Push-Benachrichtigung auf das Smartphone über Gefahren informiert und erhält konkrete Verhaltenshinweise für den Selbstschutz.

Weitere Informationen zum Probealarm sind auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration www.innenministterium.bayern.de abrufbar. (AZ)