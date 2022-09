Aktionswoche: Das wird eine "Lange Nacht" für die Feuerwehren

Lokal Bayernweit gibt es Aktionen rund um die Arbeit der Feuerwehren. In Illertissen gibt es besondere Einblicke. Diese Wehren im Kreis Neu-Ulm sind außerdem dabei.

Unter dem Motto "Helfen ist Trumpf – Tag und Nacht!" zeigen die bayerischen Feuerwehren in ihrer diesjährigen Aktionswoche, dass sie jederzeit für den Schutz der Bevölkerung einstehen. Das Motto lautet: "Retten, Löschen, Bergen, Schützen – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche – Tag und Nacht." Dazu finden bei zahlreichen Feuerwehren besondere Übungen – auch unangemeldet – und weitere Aktionen statt.