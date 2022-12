An Silvester 2022 ist Feuerwerk erlaubt – allerdings nicht überall

Plus Zum Jahreswechsel darf wieder Feuerwerk abgebrannt werden. Die Städte im Kreis Neu-Ulm haben verschiedene Pläne. Ein Verband sorgt sich um das Tierwohl.

Silvester, Freunde und Feuerwerk – das gehört zusammen. Viele Menschen feiern den Start ins neue Jahr mit ihren Liebsten. Für die meisten Menschen gehören da – neben gutem Essen und leckeren Kaltgetränken – auch Raketen und Böller dazu. Wegen der Corona-Pandemie waren aber in den vergangenen beiden Jahren weder ausgelassene Treffen noch der Kauf von Feuerwerk erlaubt. Heuer ist das anders. Was im Landkreis Neu-Ulm gilt und warum sich ein Verband um das Wohl der Tiere sorgt.