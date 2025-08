Auto prallt frontal gegen Baum: 57-Jähriger bei Illerzell schwer verletzt

Ein 57-jähriger Mann aus einem Nachbarlandkreis wurde schwer verletzt, als er am Samstag gegen 14.45 Uhr auf der Illertaltangente bei Vöhringen-Illerzell von Senden kommend mit einem Kleinwagen in Richtung Süden unterwegs war. Auf Höhe des Illertal-Gymnasiums kam der allein im Auto sitzende Fahrer offensichtlich ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Straße ab und prallte dort mit seinem Opel-Agila frontal an einen Baum.

Erste Vermutungen gehen dahin, dass der Autofahrer wohl ein plötzlich auftretendes medizinisches Problem erlitten hatte. Notarzt und Rettungsdienst übernahmen die Erstversorgung des Verletzten; Einsatzkräfte der Feuerwehr Vöhringen und des Löschzuges Illerzell sicherten die Straße ab und leiteten den Verkehr um.

Icon vergrößern Der Rettungshubschrauber „Christoph 22“ war im Einsatz. Foto: Wilhelm Schmid Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Rettungshubschrauber „Christoph 22“ war im Einsatz. Foto: Wilhelm Schmid

Auf Anforderung des bodengebundenen Rettungsdienstes wurde der Ulmer Rettungshubschrauber „Christoph 22“ an die Einsatzstelle beordert. Desse Besatzung übernahm den Patienten aus dem Rettungswagen und lieferte ihn in eine Ulmer Klinik ein. Nach Auskunft der Polizei-Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten besteht bei dem Mann wohl keine Lebensgefahr. Der offensichtliche Totalschaden am Auto wurde vor Ort im oberen vierstelligen Eurobereich vermutet.