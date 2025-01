B10 im Sommer blockiert: Das sind die Großbaustellen in 2025 im Kreis Neu-Ulm

Nach der Großbaustelle ist vor der Großbaustelle - und manche dauern weiter an: Auch in 2025 stehen größere Vorhaben auf den Straßen im Kreis Neu-Ulm an. Das Staatliche Bauamt Krumbach informiert auf Nachfrage unserer Redaktion über ausgewählte Maßnahmen, die in diesem Jahr (weiter) anstehen. An bestimmten Stellen kommt es dabei zu (Voll-)Sperrungen. Stau ist vorprogrammiert. Stefan Greineder, der für den Kreis Neu-Ulm zuständige Abteilungsleiter beim Bauamt, gibt einen Überblick.

