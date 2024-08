Arbeiten im Hochsommer: Welchen Berufsgruppen die Hitze besonders zu schaffen macht

Unter der brennenden Augustsonne brutzelt der Landkreis Neu-Ulm dahin. Viele Bürgerinnen und Bürger haben deshalb bereits die Flucht in die Berge, ans Meer oder den Pool ergriffen. Eine schweigende Mehrheit fleißiger Menschen bleibt jedoch zurück. Und einige von ihnen arbeiten nicht in klimatisierten Büros, sondern auf Baustellen, in Imbissbuden oder auf dem Feld. Wie kommen sie mit der Hitze zurecht? Ein Streifzug durch die Region verrät, an welchen Arbeitsplätzen es besonders heiß ist – und wo es sich auch ohne Klimaanlage gut aushalten lässt.

