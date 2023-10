Bei Anruf Schock: Betrüger fordern am Telefon bis zu 150.000 Euro

Zahlreiche Menschen im Kreis Neu-Ulm haben am Montag Anrufe von Betrügern bekommen. Die Anrufer sprachen von schweren Unfällen - und wollten große Geldsummen.

Sie versuchen es immer wieder: Betrüger nutzen das Telefon, um Geld und Wertsachen von ihren Opfern zu erbeuten. Am Montag ging eine Flut solcher Angriffe im Landkreis Neu-Ulm ein. Doch die Angerufenen ließen sich nicht täuschen - und informierten die Polizei. Mit einem Präventions-Theaterstück sollen jetzt Menschen auf die gefährlichen Maschen der Täter aufmerksam gemacht werden.

Bei der Polizei Illertissen wurden am Montag zwei Betrugsanrufe gemeldet. In einem Fall gab sich der Mann am Telefon als Kind der Angerufenen aus und schilderte, dass es einen Unfall gegeben habe, bei dem eine Frau gestorben sei. Zwar klang die Stimme tatsächlich wie die Stimme ihres Sohnes, schilderte die angerufene Frau. Trotzdem hegte sie Zweifel daran, dass sie von ihrem echten Sohn angerufen wurde. Da sie dem Anrufer detaillierte Fragen stellte und angab, dass sie auf der Polizeiwache zurückrufen wolle, legte der betrügerische Anrufer auf.

Telefonbetrüger fordern in Illertissen eine fünfstellige Summe als "Kaution"

Im zweiten Fall gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und erklärte, dass sich der Sohn der Angerufenen in Untersuchungshaft befinde, nachdem dieser einen Verkehrsunfall verursacht habe. Hierbei sei eine Person ums Leben gekommen. Der Sohn könne allerdings mit einer Kaution „freigekauft“ werden. Der Betrüger nannte eine fünfstellige Summe. Noch während des Telefonats kontaktierte die Frau ihren tatsächlichen Sohn auf dessen Handy. Der bestätigte umgehend, dass es ihm gut gehe und die Geschichte erfunden sei. Das Telefonat wurde daraufhin beendet. Beiden Betrugsopfern entstand kein finanzieller Schaden.

Enkeltrick und falsche Amtsträger: So können Sie sich schützen. 1 / 5 Zurück Vorwärts Polizisten, Staatsanwälte oder Richter werden Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten. Seien Sie bei solchen Forderungen also misstrauisch und beenden Sie das Telefonat.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus.

Auch in Weißenhorn und Pfaffenhofen erhielten Menschen am Montagmittag ähnliche Anrufe: Die Betrüger am Telefon gaben sich als naher Angehöriger oder als Polizeibeamter aus und behaupteten, dass der Angehörige an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei. Die Geschädigten erkannten jeweils den Betrugsversuch - nicht zuletzt aufgrund der Berichterstattung in den Medien über ähnliche Fälle, so die Polizei. Deshalb beendeten sie die Telefonate.

In Neu-Ulm wollen falsche Polizisten bis zu 150.000 Euro erbeuten

Im Laufe des Montags gingen außerdem bei der Polizei Neu-Ulm mehrere Mitteilungen ein, dass bei fingierten Anrufen von vorgeblichen Polizeibeamten Angehörige zu Kautionszahlungen aufgefordert wurden, weil schwere Verkehrsunfälle passiert seien. Die Kautionshöhe lag hierbei zwischen 30.000 und 150.000 Euro, berichtet die Polizei. In allen Fällen haben aber auch diese Angerufenen die Betrugsmasche erkannt und so kam es zu keinen Geldzahlungen.

Theaterstück in Oberroth soll vor Betrugsmaschen warnen

Die Polizei warnt wiederholt vor dieser bekannten Betrugsmasche. Wer solche Anrufe bekomme, solle unverzüglich auflegen und Anzeige erstatten. Zudem bittet die Polizei darum, das Phänomen auch im eigenen Bekannten- und Verwandtenkreis anzusprechen. Eine weitere Aktion, um vor Betrügereien zu warnen, plant derzeit die ILE-Region Iller-Roth-Biber-Günz zusammen mit der Kriminalpolizei, der Volkshochschule und Vereinen.

Die Theatergruppe des Musikvereins Graben führt am Dienstag, 31. Oktober, im Vereinsheim Oberroth das Theaterstück „Lug und Betrug“ auf. In lebensnahen Szenen werden verschiedene Betrugstricks dargestellt. Zudem werden Polizeibeamte das falsche Verhalten der Opfer erläutern und wertvolle Ratschläge für das richtige Verhalten geben. Der Einlass ist ab 13 Uhr, die Theateraufführung beginnt um 15 Uhr und der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung beim Quartiersmanagement Kellmünz (a.mueller@kellmuenz.de, Telefon 08337/752 750) oder bei der Volkshochschule Landkreis Neu-Ulm ist zwingend erforderlich. (AZ, rjk)