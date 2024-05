Brunnenwasser im Illertal bleibt weiterhin belastet

In mehreren Orten im Landkreis Neu-Ulm ist das Wasser aus Gartenbrunnen teilweise noch immer verunreinigt. Welche Gebiete betroffen sind.

Das Grundwasser aus Gartenbrunnen im Illertal zwischen Bellenberg und Neu-Ulm kann nach wie vor mit Lösungsmitteln belastet sein. Wie das Landratsamt Neu-Ulm mitteilt, liegen die Gehalte in Bellenberg, Vöhringen, Gerlenhofen und Ludwigsfeld inzwischen auf niedrigem Niveau. Nur im Stadtgebiet von Senden sind noch höhere Konzentrationen vorhanden.

Landratsamt Neu-Ulm rät wegen belastetem Brunnenwasser zu Vorsicht

Das Landratsamt Neu-Ulm rät Gartenbesitzern aus den betroffenen Gebieten deswegen zu Vorsichtsmaßnahmen. So sollte das Grundwasser aus Haus- oder Gartenbrunnen nicht als Trinkwasser verwendet werden. Die Behörde empfiehlt darüber hinaus, vorsorglich während der Erntezeit Gemüse- oder Obstpflanzen nicht mit dem möglicherweise belasteten Brunnenwasser zu gießen. Außerdem rät das Landratsamt, Gemüse und Obst nur mit dem Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung zu säubern und das Brunnenwasser auch nicht zum Tränken von Nutztieren oder zum Baden oder Duschen zu verwenden.

Normales Leitungswasser ist im Landkreis Neu-Ulm nicht verunreinigt

Das Leitungswasser aus der öffentlichen Wasserversorgung sei hingegen nicht verunreinigt und könne ohne Einschränkungen genutzt werden. Auch das Wasser der Badeseen sei nicht belastet.

Die Grundwasserverunreinigungen werden durch sogenannte Halogen-Kohlenwasserstoffe wie Tetrachlorethen (PER) und Trichlorethen (TRI) hervorgerufen. Sie gehen nach wie vor von den Firmengrundstücken einer ehemaligen Großreinigung in Bellenberg und der früheren Uhrenfabrik in Senden aus.

Diese Gebiete sind vom belasteten Brunnenwasser betroffen

Nach den aktuellen Untersuchungen wird der Grenzwert für Halogen-Kohlenwasserstoffe von zehn Mikrogramm pro Liter Wasser in Teilen der belasteten Bereiche erreicht, beziehungsweise leicht unterschritten. Da es sich dabei jedoch nur um eine Momentaufnahme handelt, empfiehlt das Landratsamt die Vorsorgemaßnahmen in allen betroffenen Bereichen zu beachten:

Bellenberg : Im Gebiet westlich der Bachstraße und nördlich des Mühlbachs liegen die Werte zwischen 71 und 10 Mikrogramm je Liter Wasser.

Im Gebiet westlich der und nördlich des liegen die Werte zwischen 71 und 10 je Liter Wasser. Vöhringen : Im Stadtgebiet westlich der Bahnlinie Ulm – Kempten wurden bis zu 10 Mikrogramm je Liter Wasser gemessen.

Im Stadtgebiet westlich der Bahnlinie – wurden bis zu 10 je Liter Wasser gemessen. Senden: Im Stadtgebiet nördlich der Erich-Rittinghaus-Straße zwischen der Kemptener Straße und der Bahnlinie Ulm – Kempten reicht die Spanne der Werte von 16 Mikrogramm bis 144 Mikrogramm je Liter Wasser.

Im Stadtgebiet nördlich der zwischen der und der Bahnlinie – reicht die Spanne der Werte von 16 bis 144 je Liter Wasser. Neu-Ulm , Stadtteil Gerlenhofen: Entlang der Bahnlinie Ulm – Kempten und westlich davon wurden Werte von bis zu 21 Mikrogramm je Liter Wasser gemessen.

Entlang der Bahnlinie – und westlich davon wurden Werte von bis zu 21 je Liter Wasser gemessen. Neu-Ulm , Stadtteil Ludwigsfeld : Östlich der Memminger Straße liegen die gemessenen Werte bei 9 Mikrogramm je Liter Wasser.

Das Grundwasser in den restlichen Neu-Ulmer Stadtteilen und in der Innenstadt ist laut der Behörde nicht belastet.

Die Lagepläne mit den Messergebnissen können beim Landratsamt Neu-Ulm, Kantstraße 8, Zimmer 306, oder im Internet unter der Adresse: www.landkreis-nu.de mit dem Suchbegriff "Grundwasserbelastung im Unteren Illertal" eingesehen werden. Telefonische Auskünfte erteilt die Behörde unter der Telefonnummer 0731 / 7040-35101. (AZ)