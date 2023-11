Landkreis Neu-Ulm

Cyberattacke im Kreis Neu-Ulm legt Verwaltungen lahm

Plus Elf Kommunen im Kreis Neu-Um sind von dem Angriff auf das Rechenzentrum des Zweckverbands betroffen. Das könnte auch Auswirkungen auf die Landratswahl haben.

Wenn bei der Rechnungsprüfung auffällt, dass etwas nicht stimmt, ist das immer ärgerlich. Doch der Fehler, der Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle am Dienstagabend untergekommen ist, geht über das Ärgerliche weit hinaus. Unbekannte haben an diesem Abend die Server des Zweckverbands gemeindliche Datenverarbeitung im Landkreis Neu-Ulm gehackt. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Alltag in den Rathäusern von elf Kommunen im Landkreis – es könnte sich auch auf die anstehenden Landratswahlen auswirken.

Die Cyberattacke war nicht nur dem Bürgermeister aufgefallen, der zugleich Verbandsvorsitzender des Zweckverbands gemeindliche Datenverarbeitung im Landkreis Neu-Ulm ist. "Ein Mitarbeiter des Zweckverbands hat die Meldung aufs Handy bekommen, dass die Server nicht mehr laufen", schildert Stölzle das, was sich am Dienstagabend abgespielt hat. So etwas sei schon einmal passiert – die Ursache für das automatische Herunterfahren war damals der Ausfall der Klimaanlage. Vor Ort hatte sich aber schnell gezeigt, dass ein Angriff das Rechenzentrum lahmgelegt hatte, und zwar "mit hoher Professionalität", wie der Verbandsvorsitzende betont. Denn die Sicherheitssysteme des Zweckverbands sind eigentlich auf dem allerhöchsten Stand, werden derzeit in einem Audit zertifiziert.

