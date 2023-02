Darauf sollten Eltern beim Kauf der ersten Schultasche für ihr Kind achten

Die Auswahl des ersten Schulranzens ist für Kinder und Eltern ein besonderer Moment. Wir haben mit Experten gesprochen und aufgelistet, was zu beachten ist.

Ob mit Fußbällen, Pferden oder Astronauten, ob in blau, pink oder grün: Der erste Schulranzen ist weitaus mehr als nur eine Tasche. Er gilt als Symbol für einen neuen Lebensabschnitt des Kindes. Dabei sollten Eltern beim Kauf mehrere Kriterien berücksichtigen, denn das Thema ist komplexer als zunächst angenommen. Wir haben die wichtigsten Faktoren beleuchtet und mit einem Orthopäden aus Illertissen gesprochen, der mit einem gängigen Vorurteil aufräumt.

Sonja Schrapp ist 51 Jahre alt und leitet die City-Papeterie in Weißenhorn, die sie 1995 übernommen hat. 2009 eröffnete sie eine weitere Filiale in Illertissens Hauptstraße. In beiden Läden bietet sie insgesamt 200 bis 250 Schulranzen an. Sie ist eine Expertin in diesem Bereich, wie im Gespräch mit unserer Redaktion schnell klar wird. Klar wird auch, dass beim Kauf der ersten Schultasche der Gang in ein Fachgeschäft lohnt. Denn wie sollen Eltern bei der Fülle an Angeboten das richtige Produkt für ihren Schützling finden? "Das Wichtigste ist, dass ein Schulranzen richtig passt, also auf die Größe des Kindes abgestimmt ist", erläutert Schrapp. Es gebe viele sehr gute Schulranzen mit jeweils unterschiedlichen Rückensystemen. Aber nicht jedes Rückensystem passe zu jedem Kind, so die 51-Jährige.

Illertisser Orthopäde Jochen Dürr: "Der beste Kritiker ist das Kind"

Das macht Sinn, denn jedes Kind hat eine individuelle körperliche Konstitution. "Ein Schulranzen sitzt dann richtig, wenn er den Rücken entlastet", so Schrapp. Ihr zufolge darf die Tasche nicht zu breit sein, damit sie dem Kind nicht die Sicht beim Umschauen versperrt. Zudem sollte sie verstellbar sein, damit sie auf dem Beckenbodenbereich sitzt, um den Rücken zu entlasten. Es sei aber schwierig, das nur mit Worten zu erklären. Das Kind sollte also zwingend beim Kauf dabei sein. Das bestätigt auch Jochen Dürr aus Illertissen. Er ist Orthopäde und Unfallchirurg und sagt: "Der beste Kritiker ist das Kind. Der Schulranzen sollte sauber am Rücken anliegen. Gut sind auch breite Gurte, also Schultergurte, die so anliegen, dass sie nicht einschnüren."

Wenn die Tasche falsch sitzt, kann es sein, dass Kinder Rückenschmerzen bekommen. Dürr entgegnet aber der Sorge mancher Eltern, dass ein falsch getragener Rucksack die Wirbelsäule verbiegen könnte. Das gehe im Wachstum nur, wenn man zum Beispiel ein eng sitzendes Korsett anlege, so der Orthopäde. Verwendung findet so etwas zum Beispiel, wenn ohne Operation eine Wirbelsäulenverkrümmung ausgeglichen werden soll. Man dürfe ohnehin nicht davon ausgehen, dass ein Kind einen Schulranzen 15 oder 20 Stunden lang täglich trage, sagt der Orthopäde. Er betont: "Dass auf diesem Wege eine Wirbelsäulenverformung erzwungen wird, ist praktisch unmöglich."

Beim Kauf des Schulranzens sollten Eltern auf mehrere Faktoren achten

Eltern sollten aber beim Packen der Schultasche beachten, dass schwere Sachen möglichst unten und dicht am Körper anliegen. Zudem sollte vermieden werden, dass Sporttaschen hinten an den Schulranzen gehängt werden und herunterbaumeln. Das könne nämlich Drehkräfte auslösen und letztlich zu Rückenschmerzen führen, erklärt der Illertisser Mediziner. Ferner entschärft er auch eine weitere potenzielle Sorge: Der Schulranzen könnte - gefüllt mit Büchern - für das Kind zu schwer werden. Diese Angst sei in der Regel unbegründet. Denn die Kinder hätten, heute wie auch früher, nie so viel Gewicht im Rucksack, dass es tatsächlich zu einem Schaden an der Wirbelsäule kommen könnte. "Sobald ein Kind den gepackten Schulranzen selbst aufheben und aufsetzen kann, ist er eigentlich nicht zu schwer", so der Arzt.

Es kommt jedoch bei Weitem nicht nur auf den richtigen Sitz der Schultasche an. Sie sollte auch ein stabiles Gehäuse, wasserabweisendes Außenmaterial, atmungsaktive Rückenpolster, verstellbare Trageriemen, Tragegriffe, ein leicht zu bedienendes Verschlusssystem, ein ausreichendes Fassungsvermögen und fluoreszierende Elemente haben. Gerade der letzte Aspekt ist an dunklen Tagen besonders wichtig. Alle Schulranzen, die Sonja Schrapp in der City-Papeterie anbietet, haben solche Reflektoren. Es gibt auch Zusatzpakete in den Läden der 51-Jährigen, mit denen Kinder ihre Taschen aufrüsten können. Dazu zählen zum Beispiel LED-Elemente oder reflektierende Sticker.

In der City-Papeterie in Weißenhorn gibt es Schultaschen aus Algen

Wie fast überall ist mittlerweile auch im Bereich der Schultaschen Nachhaltigkeit ein Thema. Laut Schrapp sind alle Schulranzen, die sie anbietet, nachhaltig. Die meisten seien aus PET-Flaschen hergestellt. Es geht aber noch eine Stufe weiter. Manche der Taschen bestünden aus Plastik, das aus dem Meer gefischt wurde. Zum Teil hätten die Hersteller sogar Algen verarbeitet. Das merke man später dann auch im Preis, so die Inhaberin. "Im Schnitt kostet ein Schulranzen zwischen 250 und 300 Euro", so Schrapp. Hierbei handelt es sich allerdings um Set-Preise, sprich zur Tasche gibt es noch ein Mäppchen mit Farbstiften, ein Schlampermäppchen und einen Turnbeutel.

Die Kosten für die Taschen seien nach oben gegangen, so Schrapp. Das liege an den teureren Rohstoffpreisen. Allerdings geben die meisten Hersteller vier Jahre Garantie auf ihre Produkte und reparieren schnell, falls etwas kaputtgeht. In Sachen Schulranzen sollte jedenfalls auf Qualität geachtet werden. Dieser Auffassung ist auch Orthopäde Jochen Dürr. Darüber hinaus berichtet er von einer zunehmenden Zahl an Kindern und Jugendlichen, die - unabhängig von passenden oder nicht passenden Schulranzen - mit Rückenschmerzen seine Praxis aufsuchen. "Das liegt unter anderem daran, dass Kinder sich weniger bewegen", erklärt der Arzt und vermutet, dass die Corona-Pandemie, in der Sportvereine nicht so aktiv sein konnten, dazu beigetragen haben dürfte. Genauso wichtig, wie die Wahl der richtigen Schultasche ist es also, dass Kinder ihr Bewegungsniveau einhalten, damit die Muskulatur wächst und die Knochen stabiler werden.