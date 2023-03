Landkreis Neu-Ulm

vor 32 Min.

Gelungene Inklusion: "Wir haben die Firma um Max herumgebaut"

Plus Maximilian Neuendorf arbeitet mit einer Behinderung in der Grundstückspflege – laut Expertinnen ein Paradebeispiel für gelungene Inklusion. Was sie sich erhoffen.

Von Carolin Lindner

Die frische Luft, die körperliche Tätigkeit, das kollegiale Miteinander: Maximilian Neuendorf wollte schon immer in der Natur arbeiten. Heute tut er genau das. Doch so einfach, wie der Weg für viele andere Leute läuft, war es für den 25-Jährigen nicht. Der junge Mann hat eine geistige Beeinträchtigung und besuchte bis 2018 die Lindenhofschule in Senden. Auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Beschäftigung zu finden, ist für die jungen Leute mit Behinderung schwer. Doch bei Neuendorf sei den Lehrern schnell klar gewesen: "Da ist mehr drin als eine Eingliederung in die Werkstatt." Mit der Einschätzung lagen sie genau richtig – was auch an Neuendorfs Chef lag.

