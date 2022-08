Landkreis Neu-Ulm

vor 1 Min.

Lesestoff für die Ferien gesucht? Experten aus dem Landkreis geben Tipps

Lesestoff in Hülle und Fülle wartet in den Schmökerecken der örtlichen Buchandlungen und in Bibliotheken darauf, entdeckt und verschlungen zu werden.

Lokal Wie groß ist noch die Lust am Lesen? Buchhändlerinnen und Buchhändler berichten von ihren Erfahrungen und empfehlen Titel für Leseratten in verschiedenen Altersklassen.

Von Regina Langhans

Nichts geht über ein gutes Buch, hieß es einmal, insbesondere in der Ferien- und Urlaubszeit. Ist das auch heute noch so in Zeiten der Digitalisierung? Eine Nachfrage in Buchhandlungen und Büchereien bejaht dieses, was eine Zuhilfenahme der Online-Möglichkeiten ja nicht ausschließt. So lohnt ein Stöbern in vollen Buchregalen oder das Anlesen einzelner Kapitel allemal. Ohne Literaturempfehlung oder Autoreninformationen geht niemand aus dem Laden. Wir haben die Fachleute um Tipps gebeten.

