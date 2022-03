Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Illegaler Müll: Wilde Ablagerungen kosten Kommunen viele Millionen Euro

Plus Regelmäßig kommt es vor, dass Unbekannte illegal Müll entsorgen. Vom Zigarettenstummel bis zum Kühlschrank ist alles dabei. Warum machen Menschen das?

Von Laura Mielke

Immer wieder wird im Landkreis Neu-Ulm unerlaubt Müll in der Natur abgelegt. Jüngst warfen Unbekannte in Roggenburg und Emershofen zahlreiche Altreifen in Wälder. In Dietershofen lagen mehrere Säcke Hausmüll in einem Feld. Und abgelegter Sperrmüll an Glas- und Altkleidercontainern ist ein bekanntes Problem. Für die Entsorgung des illegal weggeworfenen Mülls müssen die Kommunen aufkommen. Für sie wird das richtig teuer.

