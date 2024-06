Landkreis Neu-Ulm

17:38 Uhr

Kommt nach der Flut die Mückenflut?

Plus Die blutsaugenden Insekten fliegen heuer besonders zahlreich durch die Luft. Experten aus der Region erklären, warum das so ist und geben Tipps gegen Stiche.

Von Philipp Scheuerl

Wer kennt es nicht? Man liegt gemütlich im Bett, das Kissen ist perfekt zurechtgelegt und in Gedanken sind die ersten Schafe gezählt. Plötzlich ertönt ein leises, aber durchdringendes Summen direkt am Ohr, der einen sofort aus der Ruhe reißt. Also Licht an, die Mücke jagen, und hoffen, dass kein schwarz-rötlicher Fleck auf der weißen Wand zurückbleibt. Und obwohl schon seit Wochen ein Moskitonetz am Fenster klebt, sind die Waden am nächsten Tag übersät von rötlichen Stichen. Es ist ein Jammer.

Nach den Überschwemmungen Ende Mai sind nun die Überschwemmungsmücken in aller Munde. Apothekerinnen wie Ärzte, Biologen wie Gärtner – viele von ihnen sprechen davon. Am Bodensee und Ammersee ist gar von einer "Mückenexplosion" die Rede. Da es auch im Landkreis Neu-Ulm zahlreiche Seen, Tümpel und Teiche gibt: Was gilt es zu beachten? Wir haben uns umgehört und die wichtigsten Antworten zusammengefasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen