Mann erteilt Prüfplakette trotz Mängeln: War es Absicht?

Plus Ein 28-Jähriger gibt ein Fahrzeug für den Straßenverkehr frei, obwohl es mehrere Macken hat. Wie es dazu kommen konnte, ist unklar. Der Fall kam vor Gericht.

In regelmäßigem Turnus müssen Autobesitzer ihr Fahrzeug zur Hauptuntersuchung bringen. Dort stellt ein Fachmann oder eine Fachfrau fest, ob es frei von Mängeln ist und ohne Bedenken im Straßenverkehr eingesetzt werden kann. Wenn dieser Aufgabe aber schlampig nachgekommen und dennoch eine Prüfplakette ausgestellt wird, machen sich die verantwortlichen Personen strafbar. Ein solcher Fall von vermeintlicher "Falschbeurkundung im Amt" ereignete sich 2021 im Landkreis Neu-Ulm. Der angeklagte 28-jährige Prüfingenieur musste sich daher vor dem Amtsgericht verantworten.