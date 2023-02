Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Muss bald jeder im Kreis Neu-Ulm seine frei laufende Katze kastrieren?

Plus In der Region leben – und leiden – immer mehr wilde Katzen. Tierschutzvereine fordern deswegen eine Kastrationspflicht und versuchen, private Tierhalter zu beruhigen.

Von Carolin Lindner Artikel anhören Shape

Struppig und abgemagert beugt sich die schwarze Katze über einen Napf mit Trockenfutter. Am linken Auge hat sie eine Wunde, woher diese kommt, weiß keiner. Neben ihr sitzt ein getigertes Kätzchen, das wohl erst wenige Wochen alt ist - oder so unterernährt, dass es viel jünger aussieht, als es eigentlich ist. Was die beiden Tiere durchgemacht haben, kann Michaela Barth nur erahnen. Die junge Frau kümmert sich ehrenamtlich in der Katzenhilfe Ulm/ Neu-Ulm um wild lebende Katzen. Und ist damit eine der wenigen, die wissen, wie viele streunende Katzen es auf den Straßen in der Region wirklich gibt. "Es kann so nicht mehr weitergehen", sagt Barth. Und fordert deswegen gemeinsam mit den Tierschutzvereinen und Tierheimen in der Region eine sogenannte Katzenschutzverordnung - im Volksmund: eine Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen