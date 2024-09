Neues Fahrzeug wird bei langer Nacht der Feuerwehr gesegnet

Die Lange Nacht der Feuerwehr ist Teil einer bayernweiten Aktionswoche des Landesfeuerwehrverbands und bereits zum dritten Mal statt. Im Landkreis Neu-Ulm sind die Feuerwehren Altenstadt, Bellenberg, Illerberg-Thal, Weißenhorn und Witzighausen dabei. Das Programm im Überblick.

Lange Nacht der Feuerwehr im Kreis Neu-Ulm

Am Samstag, 21. September, öffnet die Feuerwehr Bellenberg ab 17 Uhr ihr Toren. Fahrzeuge und Gerätschaften sind zu sehen, außerdem bietet die Feuerwehr allen Gästen Krautschupfnudeln, Currywurst und Cocktails an. Die jüngeren Besucherinnen und Besucher können sich auf eine Feuerwehr-Rallye freuen. Die BRK-Bereitschaft Bellenberg wird mit einer Hüpfburg und ihrem Krankentransportwagen vor Ort sein. 2023 kam die Lange Nacht der Feuerwehr in Bellenberg bei entspannter Atmosphäre bestens an.

Das Feuerwehrhaus in Illerberg steht Besucherinnen und Besuchern am Samstag bereits ab 16.30 Uhr offen. Bei der Langen Nacht der Feuerwehr wird zu Beginn das neu beschaffte Mehrzweckfahrzeug (MZF) gesegnet und nach feierlicher Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Michael Neher in Dienst gestellt. Das Einsatzfahrzeug wurde auf einem MAN-Fahrgestell vom Typ TGE aufgebaut und besitzt einen Allradantrieb für Einsatzstellen außerhalb befestigter Straßen. Es ist für sechs Einsatzkräfte konzipiert. Neben modernster Funktechnik sind auch Geräte zur Energieversorgung, Beleuchtung, Verkehrsabsicherung, sowie zur Lagedarstellung und Einsatzführung auf dem Fahrzeug untergebracht. Eingesetzt wird das Fahrzeug bei kleineren technischen Hilfeleistungen, zum Transport von Einsatzpersonal und zur Führungsunterstützung des Einsatzleiters bei größeren Schadenslagen. Es kostete 120.000 Euro und ersetzt ein Mehrzweckfahrzeug aus dem Jahr 1997. Um 17.30 Uhr folgen eine Vorführung der Kinderfeuerwehr, eine Fahrzeug- und Geräteausstellung ist zu sehen und ein Kinderprogramm ist geboten. Dazu werden Speisen und Getränken aus der Feuerwehrküche serviert.

In Weißenhorn beginnt das Programm mit einer Schauübung der Kinderfeuerwehr um 17.30 Uhr. Um 18.30 Uhr ist die Jugendfeuerwehr an der Reihe und um 19.30 zeigen die Aktiven ihr Können. Ab 20 Uhr spielt die Band Believe2 bei der Party auf dem Gelände. Spiele für Kinder und Jugendliche, eine Fahrzeugausstellung, Blaulichtgewitter eine Lichterlounge und die Drehleiter bei Nacht gehören von 17 bis 23 Uhr zum Programm der Feuerwehr in Altenstadt, wo auch eine Bar aufgebaut ist und Speisen angeboten werden. In Witzighausen können sich Groß und Klein von 16 Uhr an im und am Feuerwehrgerätehaus über Aufgaben. Fahrzeuge und Ausrüstung informieren. Auch hier gehören Speisen und Getränke zum Angebot. (AZ)