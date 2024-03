Landkreis Neu-Ulm

Neues Verwaltungsgebäude in Weißenhorn kostet 6,8 Millionen Euro

Eine Machbarkeitsstudie kommt zum Ergebnis, dass eine Sanierung und Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Müllheizkraftwerk nicht viel günstiger wäre als ein Neubau.

Plus Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises braucht mehr Personal. Deshalb führt wohl kein Weg an einem Neubau auf dem Gelände des Müllheizkraftwerks vorbei.

Von Jens Noll

Ein nur 33 Jahre altes Gebäude abreißen, um Platz für einen millionenschweren Neubau zu schaffen – darüber lässt sich in Zeiten knapper Kassen und im Hinblick auf die Nachhaltigkeit ausgiebig diskutieren. Tatsächlich hatten einige Mitglieder des Werkausschusses zunächst Probleme mit dem Vorschlag des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Neu-Ulm (AWB), ein neues Verwaltungsgebäude auf dem Gelände des Müllheizkraftwerks zu bauen. Doch am Ende ließen sich fast alle Mitglieder des Gremiums davon überzeugen, dass die von Werkleiter Thomas Moritz und dem Architekten Markus Mangler aus Memmingen favorisierte Lösung wohl auch für den Landkreis die beste ist.

In einer Machbarkeitsstudie ließ der AWB untersuchen, wie sich zusätzliche Beschäftigte auf dem Gelände im Weißenhorner Gewerbegebiet unterbringen lassen. Zum Hintergrund: Weil die abfallwirtschaftlichen Aufgaben auf den Landkreis rückübertragen werden, muss der Abfallwirtschaftsbetrieb zur Übernahme dieser Aufgaben seinen Personalstand aufstocken. Laut Sitzungsvorlage sind derzeit bereits fünf Beschäftigte vorübergehend in Bürocontainern untergebracht, außerdem befinden sich auch der Betriebsarzt, Personalrat sowie Lager- und Besprechungsräume in Containern. Diese Zwischenlösung soll kein Dauerzustand werden.

