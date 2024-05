Sponsorensuche für den Lions-Adventskalender beginnt wieder

Knapp 500 Preise gab es im vorigen Winter zu gewinnen, nun könnten es noch einmal etwas mehr werden. Ein Beispiel, welche Hilfsangebote die Aktion ermöglicht.

180 Sponsorinnen und Sponsoren stifteten im vergangenen Jahr 473 Preise. Jetzt suchen die Mitglieder des Lions Clubs Illertissen wieder nach Betrieben, die den Adventskalender unterstützen, der für den guten Zweck verkauft wird. "Wenn es 500 Preise werden, wäre es schön", formuliert Projektkoordinator Roland Kober. Der Erlös fließt in unterschiedliche soziale Projekte, auch für Einzelschicksale wird das Geld verwendet. Michael Kälberer, wie Kober Mitglied im Lions-Club, gibt ein Beispiel.

Kälberer berichtet von einer Frau, die von ihrem Partner verlassen wurde. Mit ihrem dreijährigen Kind lebte die Mutter alleine in der Wohnung, der Mann bezahlte keinen Unterhalt. Weil die Wohnung zu groß war, wurde die staatliche Hilfe gekürzt. Die Frau konnte die Miete nicht mehr stemmen, ihr Vermieter kündigte. "Wir haben ihr unkonventionell und unbürokratisch mit einem vierstelligen Betrag unter die Arme gegriffen und bei der Suche nach einer neuen Wohnung geholfen", erzählt Kälberer. Aber auch in Regionen, die von Naturkatastrophen getroffen wurden, an das Leserhilfswerk Kartei der Not und an andere wohltätige Zwecke gehen die Einnahmen aus dem Verkauf des Lions-Adventskalenders, der abermals sechs Euro kosten wird und im Vorjahr 36.000 Euro Reinerlös einbrachte.

Lions-Adventskalender 2024: Suche nach Sponsoren beginnt

Bezahlt werden müssen nur der Notar, der die Ziehung der Gewinnzahlen beaufsichtigt, und der Druck der Kalender. Hier sind mit rund 9000 im Jahr 2024 noch einmal mehr Exemplare vorgesehen als zuvor. Die Preise werden von Unternehmen aus der Region gestiftet – die meisten kommen aus Illertissen, Weißenhorn folgt kurz danach. Die Region, aus der die Stifterinnen und Stifter kommen, endet im Süden in Altenstadt und Babenhausen. Am nördlichen Rand, in Senden und Vöhringen, sieht Kälberer noch etwas Luft nach oben. Als Kritik will er das nicht verstanden wissen: "Dort gibt es mit Sicherheit auch Gewerbetreibende, die dafür offen wären." Rund 15 Mitglieder des Lions-Clubs beginnen dieser Tage damit, Unternehmen anzusprechen. In Senden und Vöhringen gebe es schlicht weniger Mitglieder, die diese Aufgabe übernehmen, sagt Kälberer.

Viele Sponsorinnen und Sponsoren sind schon lange dabei – und viele machen wie selbstverständlich mit. Roland Kober berichtet von E-Mails, die Kaufleute an den Verein richten: Sie hätten von der Aktion gehört und wollten ebenfalls teilnehmen. Und er erzählt, wie schnell manche Gespräche gehen, weil eine Unternehmerin oder ein Unternehmer bereitwillig dabei sein möchte.

Viele Geschäfte aus Illertissen und Weißenhorn unterstützen die Aktion

Auch die Geschäftsleute haben etwas von der Aktion, sind Kälberer und Kober überzeugt. Denn die Adventskalender gibt es in den Betrieben zu kaufen – und die Gewinne sind dort abzuholen. "Wenn ich einen Einkaufsgutschein über 50 Euro bekomme, nehme ich nicht gerade etwas, das 49,95 Euro kostet", sagt Michael Kälberer. Oft werde ein höherer Betrag ausgeben. Roland Kober nennt einen weiteren Aspekt: "An manchen Läden geht man immer nur vorbei. Wenn man den Adventskalender kauft, sieht man erst das Sortiment." Und zuletzt würden die Namen der Betriebe ja gleich zweimal aufgeführt: in einer Liste auf der Rückseite und, samt Logo, im jeweiligen Gewinnfeld.

Alle Preise müssen einen Mindestwert von 50 Euro haben, um den Verkaufspreis des Kalenders zu rechtfertigen. Michael Kälberer hofft auf besondere Gewinne, "Zugpferde" sozusagen. In der Vergangenheit gab es beispielsweise ein Fahrrad, einen Flachbildfernseher oder einen Goldbarren zu gewinnen, alles im Wert mehrerer hundert Euro. Bis Freitag, 21. Juni, läuft die Sponsorensuche. Einzelne Preise werden beim Verkaufsstart im Herbst verraten. Dann wird auch das Motiv enthüllt, das den Adventskalender in diesem Jahr ziert. Die Jury trifft die Entscheidung dazu in den nächsten Tagen.