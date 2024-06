Landkreis Neu-Ulm/Ulm

vor 31 Min.

Welche Tickets verkauft der Verkehrsverbund DING künftig – und wie?

Ein Bus an der Haltestelle Rathaus in Neu-Ulm. Die Kosten für den Nahverkehr steigen. In der Branche gibt es deswegen Sorgen.

Plus Ohne Deutschlandticket geht es nicht mehr, ist Ding-Chef Goßner sicher. Doch gibt es Zweifel, die das Tarifsystem beeinflussen. Der Verbund könnte sich wandeln.

Von Sebastian Mayr

Ohne viel Aufhebens hat der Verkehrsverbund DING im Frühjahr 2024 zwei Neuerungen eingeführt, die für Kundinnen und Kunden spürbare Folgen haben dürften und das Buchen von Tickets komfortabler machen. Eine für Fahrgäste vermutlich weniger spürbare, aber weitreichende Veränderung ist im Gespräch. Doch vieles dreht sich um eine Frage: Wie geht es mit dem Deutschlandticket weiter? Für DING-Geschäftsführer Bastian Goßner ist klar: "Einen Weg zurück kann es nicht geben."

Vor Einführung des beliebten Deutschlandtickets waren manche Fahrtkosten um ein Vielfaches höher. Wer etwa von Memmingen nach Ulm pendelt, müsste ohne die 49 Euro teure Fahrkarte aktuell jeden Monat 43,20 Euro für den Stadtbus in Memmingen, 230,50 Euro für die Zugfahrt mit DB Regio und 77,90 Euro für Bus und Straßenbahn in Ulm und Neu-Ulm bezahlen. In Summe sind das rund 350 Euro. "Diese Preisbereitschaft gibt es nicht mehr", ist Goßner sicher. Der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund sieht an den eigenen Abo-Zahlen, was bei Menschen gefragt ist, die jeden Tag die Öffentlichen nutzen. Die Zahl derer, die das Deutschlandticket nutzen, ist seit der Einführung in jedem Monat gestiegen. Im Februar 2024 waren es 58.200 Menschen. Die Nachfrage nach Monatskarten ist dagegen seit der Einführung der bundesweit gültigen Monatskarte auf 23 Prozent gesunken, die nach Jahreskarten auf die Hälfe. Nach wie vor beliebt ist das Ticket 65+. Seniorinnen und Senioren genüge das DING-Netz oft, beobachtet Goßner. Zudem bekommen Paare 30 Prozent Rabatt auf eine der beiden Fahrkarten.

