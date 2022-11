Umfrage: Basteln oder kaufen Sie Adventskalender?

Plus Nur noch wenige Tage, bis das erste Türchen im Adventskalender aufgeht. Bei unserer Umfrage in Illertissen haben wir mit Passanten darüber gesprochen.

Adventskalender gab es schon Mitte des 19. Jahrhunderts, sie sollten Kindern die verbleibende Zeit bis Weihnachten anzeigen. Heutige Modelle erfüllen aber noch weitere Zwecke: Sie sind nicht nur gute Tradition, sondern zu kleinen Freudenbringern geworden, gerade wenn sie selbst gebastelt werden. In unserer Umfrage in Illertissen fragten wir Passantinnen und Passanten: Basteln oder kaufen Sie den Adventskalender?