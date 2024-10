Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Sind Sie im Herbstblues oder trotzdem guter Laune?

Der Blick aus dem Fenster bestätigt, was die Wetterprognosen schon länger angekündigt haben: Mit den warmen Tagen ist es endgültig vorbei. Die Herbstzeit macht sich mit nasskaltem Wetter bemerkbar, selbst wenn zwischendurch die Sonne scheint. Die trüben Tage nehmen zu. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Sind Sie im Herbstblues oder trotzdem guter Laune?

Chiara Koziel aus Senden.

Chiara Koziel aus Senden sagt: Nein, ich habe gerade keine gute Laune. Und es fällt mir auch nichts ein, was ich dem nasskalten Herbstwetter entgegensetzen könnte. Vielleicht etwas Sport treiben, das ist nie verkehrt. Oder einfach abschalten und sich schlafen legen. Bei schlechter Stimmung bleibe ich am besten zu Hause und vergrabe mich ein wenig, lieber alleine und ohne Gesellschaft. Die Phase geht ja auch vorüber und dann passt es wieder.

Wolfgang Nuvolin aus Illertissen.

Wolfgang Nuvolin aus Illertissen sagt: Da ich ein Sommerkind bin, hält sich meine Laune angesichts der regnerischen Witterung in Grenzen. Aber um diese Jahreszeit ist damit zu rechnen. Und weil am Wetter sowieso nichts zu ändern ist, nehme ich es so, wie es kommt. Gegen schlechte Laune hilft mir, etwas Sport zu treiben und die Gesellschaft zu suchen. Ich kann schöne Dinge mit befreundeten Menschen unternehmen oder ich widme mich meiner Familie.

Manfred Müller aus Illertissen.

Manfred Müller aus Illertissen sagt: Ich habe schon gute Laune. Und freue mich auf wunderschöne Herbsttage, die ganz bestimmt noch kommen werden und ich noch richtig genießen will. Denn Temperaturen, die 25 Grad Wärme übersteigen, sind mir einfach zu heiß oder tun mir jedenfalls nicht gut. Vor der Kälte kann ich mich schützen, indem ich mich entsprechend warm anziehe. Gegen die Hitze kann ich wenig unternehmen, da fühle ich mich ausgeliefert.

Alexander Wolf aus Illertissen.

Alexander Wolf aus Illertissen sagt: Am besten ist, sich mit dem jeweiligen Wetter zu arrangieren und es zu akzeptieren. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ziehe ich eben regenfeste Kleidung an, der Rest passt dann schon. Ansonsten versuche ich, mir vom schlechten Wetter nicht die Laune verderben zu lassen. Was auch immer hilft, ist die Gesellschaft von Freunden. Wir können uns treffen und gemeinsam ins Kino gehen oder Ähnliches unternehmen.