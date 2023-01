Arbeitslosenquote im Kreis Neu-Ulm steigt auf 2,5 Prozent

Die Steigerung im Kreis Neu-Ulm war erwartet worden. Auch Geflüchtete aus der Ukraine spielen dabei eine Rolle. So ist die Lage in Ulm und im Unterallgäu.

"Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm ist im Januar wie erwartet gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,5 Prozent; im Dezember lag sie noch bei 2,3 Prozent. Aktuell sind 2608 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 213 mehr als vor einem Monat", berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit im Januar ist nach Einschätzung des Experten üblich. Der Grund sind auslaufende Arbeitsverträge zum Jahresende und saisonbedingte Entlassungen in der Winterzeit. Der Saisonfaktor wird an der Arbeitslosigkeit der Männer deutlich, da diese vermehrt in den witterungsabhängigen Berufen tätig sind. Die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Männer ist um 150 oder 11,5 Prozent gestiegen. Dagegen verzeichnet die Agentur für Arbeit bei den Frauen nur ein Plus von 63 oder 5,8 Prozent.

163 ukrainische Geflüchtete sind im Landkreis arbeitslos gemeldet

Im Vergleich zum Januar 2022 sind im Kreis Neu-Ulm 86 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Steigerung von 3,4 Prozent. Der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine spiele bei der Steigerung eine wesentliche Rolle. Seit Juni 2022 sind die Jobcenter für die Betreuung der ukrainischen Geflüchteten zuständig. "Während im Vorjahresvergleich bei der Arbeitsagentur 120 Personen oder 8,1 Prozent weniger Arbeitslose zu verzeichnen sind, stieg die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter Neu-Ulm um 206 oder 19,9 Prozent an. Im Januar waren 163 Arbeitslose mit ukrainischer Staatsangehörigkeit beim Jobcenter Neu-Ulm gemeldet", erläutert der Agenturleiter.

Von den im Januar 2023 insgesamt 2608 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 1366 (plus 160 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 1242 (plus 53 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter registriert. Im Januar haben sich 898 Personen arbeitslos gemeldet. Im Gegenzug konnten 694 die Arbeitslosigkeit beenden.

Arbeitsmarkt: So ist die Lage in Ulm

Die Nachfrage nach Arbeitskräften fällt im Vergleich zum Vormonat und auch zum Vorjahr deutlich niedriger aus. Von den Arbeitgebern wurden 189 neue Arbeitsstellen gemeldet, 111 weniger als im Dezember und 43 weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Neu-Ulm derzeit 1444 freie Arbeitsstellen (30 weniger als vor einem Monat und 311 weniger als im Vorjahr). Von den Personaldienstleistern sind rund 23 Prozent der offenen Stellen gemeldet.

Im Stadtgebiet Ulm waren 2804 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur und das Jobcenter auf der Suche nach einer neuen Stelle. Die Arbeitslosigkeit stieg zum Vormonat um 9,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,9 Prozent, das sind 0,4 Prozentpunkte mehr als vor vier Wochen und 0,4 mehr als vor einem Jahr. Ulm blieb als einziger von insgesamt neun Stadtkreisen in Baden-Württemberg unter der Vier-Prozent-Marke.

Im Unterallgäu haben 1927 Menschen keinen Job

Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu ist im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozentpunkte gestiegen auf 2,3 Prozent. Nach Angaben der Agentur für Arbeit hatten 1927 Menschen keinen Job. Das Unterallgäu hat damit deutschlandweit die fünftniedrigste Arbeitslosenquote. (AZ)