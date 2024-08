Urlaub daheim: So können perfekte Ferientage im Kreis Neu-Ulm aussehen

Wann sind wir da? Wie lange müssen wir noch warten? Ich muss nochmal aufs Klo! Ich habe mein Lieblingskuscheltier vergessen! Bei einer Reise mit Kind und Kegel wird es schon einmal stressig. Der Stau auf der Autobahn, der verpasste Zug, das lange Warten am Flughafen – manchmal kann so ein Trip eine kleine Zerreißprobe für die elterlichen Nerven sein, von den Ausgaben einmal ganz abgesehen. Wie wäre es daher, den Rest der Sommerferien ganz entspannt zu Hause zu verbringen und den Landkreis Neu-Ulm zu erkunden? Es gibt nämlich einiges zu erleben und zu sehen. Getreu dem Motto: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?

Stefanie Hammer