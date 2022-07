Verzögerungen und Zweifel begleiten den Start der E-Rezepte

Lokal Ziel ist es, die Zettelwirtschaft im Gesundheitsbereich einzudämmen. Doch die Einführung des elektronischen Rezepts stellt die Apotheken und Ärzte im Landkreis Neu-Ulm vor Herausforderungen.

Vor Kurzem gab es in den Apotheken von Frank Henle eine Premiere: Der erste Kunde wollte ein elektronisches Rezept einlösen. Der Mann aus Norddeutschland ließ einen Code scannen und bekam das Medikament, das ihm ein Arzt verschrieben hatte. "Ich hab mich tatsächlich gefreut, dass wir die Technik, die wir schon seit Längerem auf dem Tisch haben, testen konnten und dass sie funktioniert hat", sagt Henle. In Zukunft sollen E-Rezepte keine Seltenheit mehr sein, sondern gang und gäbe. Doch die Einführung hakt. Woran liegt das?